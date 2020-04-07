В российском рейтинге Forbes поменялся лидер. Самым богатым стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин

Почетное первое место он занял с капиталом в 19,7 миллиарда долларов. В этом списке Потанин сменил председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона — он спустился сразу на третье место с состоянием в 17,1 миллиарда.

На втором месте в рейтинг Forbes расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 18,1 миллиарда долларов.

Всего в рейтинг богатейших людей мира попали 102 участника из России. Из них — пятеро дебютантов. Это основатели студии Playrix, сооснователь финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский, создатель сети магазинов «Красное & Белое» и президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов.

В мировом списке Forbes лидирует основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос с капиталом в 113 миллиардов долларов. На втором месте — сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Замыкает тройку лидеров владелец модного дома LVMH Бернар Арно.

Ранее стало известно, что самой богатой россиянкой вновь стала Елена Батурина.