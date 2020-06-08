Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд в российских судах

Аудиторы проверили также Верховный суд, но нареканий к его отчетности не было. Основные нарушения и недостатки выявили в судебном департаменте и подведомственном ему получателе бюджетных средств Московском городском суде. У них нашли 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 миллиарда.

Главные претензии аудиторов вызвала реализация федеральной программы развития судебной системы с 2013 по 2020 годы. Судебный департамент является в ней госзаказчиком. Он не обеспечил «своевременный ввод» 12 зданий для размещения районных и городских судов в регионах, еще для семи объектов не утвердил проектную документацию.

Кроме того, судебный департамент «неэффективно распоряжался имуществом, которое находится в пользовании его подведомственных структур». В 2019 году ведомство не сумело грамотно поставить на баланс имущество стоимостью 30 миллионов рублей.

«Нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчетности, в том числе в Московском городском суде на сумму 4,8 миллиарда рублей, были устранены в ходе проверки», — сообщили в Счетной палате.