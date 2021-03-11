Доля просроченных потребительских кредитов в России выросла

В России выросла доля просроченных кредитов. В конце января количество займов, которые остались неоплаченными более 90 дней, составила 23,5%, что на 5,7% больше, чем в прошлом году.

Просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла больше, чем в остальных сегментах. Об этом сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Доля просроченных ссуд в общем количестве микрозаймов выросла до 26,9%, по кредитным картам — до 7,3%, по автокредитам — до 7,2%. При этом количество должников по ипотеке снизилось до 1,3%.

«Относительно невысокий уровень просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, свидетельствует о том, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперты бюро отметили, что доля просрочки по розничным кредитам была бы больше, если бы не реструктуризация банками «проблемных» кредитов.