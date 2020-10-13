Экономист оценил планы ввести в России цифровой рубль

«Если такая технология будет развиваться, то банковский сектор умрет», — выразил уверенность специалист.

По его мнению, цифровой рубль сможет пользоваться спросом и конкурировать с другой криптовалютой, поскольку он обеспечен определенными активами.

Зайченко предположил, что идея с введением цифровой валюты нацелена на то, чтобы «повысить получаемость информации, куда люди переводят деньги, и откуда они их получают».

Ранее, во вторник в Центробанке заявили, что цифровой рубль будет дополнительной формой национальной валюты. Он должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. Пока решение о выпуске такой денежной единицы не принято.