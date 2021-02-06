В России спрогнозировали замедление инфляции

Инфляция в России в феврале замедлится до 0,5–0,6% после 0,7% в январе. Таких показателей ожидают в Минэкономразвития РФ.

О замедлении инфляции говорится в обзоре министерства «Картина инфляции», который был размещен на сайте ведомства.

В январе, как отмечается, наблюдалось замедление продовольственной инфляции. Рост цен замедлился до 1% (по сравнению с декабрем 2020 года, когда этот показатель равнялся 1,5%).

В России при этом, несмотря на мировой рост цен на пшеничный хлеб, сахар и подсолнечное масло, ситуацию в этом сегменте удалось стабилизировать.

«Стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала реализация правительством Российской Федерации мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости», — говорится в документе.

Цена топлива на АЗС в начале 2021 года выросла с индексацией акцизов на нефтепродукты. Свою роль сыграло и отставание стоимости топлива от среднего по России уровня инфляции. Причины подорожания бензина и дизельного топлива объяснили в Минэнерго. Темпы роста розничных цен останутся в рамках годовой инфляции. К такому выводу в министерстве пришли, приняв в учет сформированные планы нефтеперерабатывающих компаний, а также постепенное восстановление экономической эффективности экономики НПЗ.