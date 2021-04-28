В России спрогнозировали сокращение оборота наличных денег

В 2021 году в России сократиться оборот наличных денег. Такой прогноз, как сообщила газета «Известия», сделал Центробанк.

С 2016 года оборот наличных денег в России увеличивался, указано в материале. Однако в прошлом году произошло резкое увеличение объемов наличности в экономике на 2,8 триллиона рублей, до 13,4 триллиона. В регуляторе это связывают с эффектом от пандемии коронавируса и ее последствиями.

В Центробанке ожидают постепенного возврата части наличных денег в банки в этом году, однако этот процесс может растянуться на несколько лет. Продолжающийся рост популярности безналичных платежей будет сдерживать оборот наличности.

Россияне смогут снять наличные в кафе, ресторанах и отелях. Чтобы получить деньги, придется сделать покупку. Сервис, надеются в ЦБ, повысит финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах. Функционал уже работает в некоторых банках, другие начали его тестировать. Участники рынка назвали услугу интересной «не только потребителям, но и владельцам торговых точек». Им придется меньше пользоваться инкассацией, а у покупателей появится возможность снять наличные не только в банкоматах или отделениях банка.