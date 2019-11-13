В России резко вырос объем взысканий за некачественное топливо

Штрафовать заправки, торгующие топливом, которое не соответствует требованиям техрегламента, Росстандарт начал в конце января 2018 года, когда вступил в силу соответствующий закон.

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Только за девять месяцев 2019 года нарушителям начислили 47 миллионов рублей, рассказали в Росстандарте. Эта цифра сопоставима с объемом взысканий за весь прошлый год — 50 миллионов рублей. Основной объем штрафов в 2019 году пришелся на III квартал. Как пояснили в Росстандарте, увеличение количества штрафов в конце лета и начале осени связано с накопительным эффектом. В агентстве добавили, что объем взысканий за первую половину года всегда будет меньше, чем за вторую.

Средняя сумма штрафа составила 580 тысяч рублей. В текущем году контролирующие органы увеличили количество проверок АЗС. Эксперты отмечают, что именно с этим связан и рост числа взысканий. Однако, как указано в материале, владельцы заправок нередко добиваются снижения штрафов через суд.