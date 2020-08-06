В России предложиди отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили отменить уплату НДФЛ для тех, кто продает жилье экономкласса. Это может способствовать активизации рынка недвижимости и стимулировать экономику.

Как написала газета «Известия», с инициативой выступил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), направив обращение в Минстрой и Минэкономразвития.

От уплаты налога могут освободить граждан, которые в этом же году купят другое жилье на первичном рынке или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных программ. Таким образом, закон поддержит россиян, стремящихся улучшить жилищные условия.

Сейчас НДФЛ размером в 13% необходимо платить при продаже квартиры стоимостью более одного миллиона рублей. Он вводился для защиты от спекулянтов, которые скупали жилье в новостройках на самом раннем этапе строительства и перепродавали их намного дороже. Сейчас такой необходимости нет, так как люди стали чаще менять квартиры благодаря возросшим доходам и потребностям.