«МегаФон» и Kismet Capital Grouр создадут независимого башенного оператора

«МегаФон» и Kismet Capital Group договорились о сделке, в результате которой на российском рынке башенной инфраструктуры появится ведущий независимый федеральный игрок. Об этом сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Компанию создадут на основе активов «Первой башенной компании», у которой 17 тысяч башен и опорных конструкций, и оператора «Вертикаль» с более чем пятью тысячами объектов. Объединенная компания будет ведущим независимым игроком с общим портфелем свыше 22 тысяч башен.

«Первую башенную компанию» в ходе сделки оценили в 94,2 миллиарда рублей. «МегаФон» получит долю 25% в объединенной компании. Сделку планируют закрыть до конца 2021 года.

Ее профинансируют за счет средств Kismet Capital Group и Сбербанка. По итогам соглашения Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь пять из семи представителей в совете директоров объединенной компании, а также будет отвечать за операционное управление бизнесом. От «МегаФона» в совет директоров войдут два представителя.

«Мы рады объявить об этой сделке. „МегаФон“ сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента „Вертикали“ и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса», — заявил председатель совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.

Как рассказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан, идея создать ведущего независимого башенного оператора очень правильная и рыночная.

«Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот, по сути, отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», — отметил он.

Основатель Kismet Capital Group Иван Таврин заявил, что с того момента, как компания стала инвестировать в «Вертикаль», она хотела расширить свое присутствие на рынке пассивной телеком-инфраструктуры, поэтому объединение активов «Вертикали» и ПБК — логичный первый шаг.

«Объединенная компания — ведущий независимый оператор на российском рынке, и мы заинтересованы в дальнейших инвестициях в развитие башенного бизнеса в России», — сказал он.

Таврин добавил, что в планах Kismet Capital Group — сделать объединенную компанию публичной и расширить географию присутствия.