В России подорожают алкоголь, сигареты, бензин и машины

Средние цены на пиво, вино, крепкие алкогольные напитки, бензин и сигареты вырастут в 2020 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. Это связано с увеличением цены акцизов.

В России с 1 января 2020-го выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво. На алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% ставки акцизов выросли на 4% — до 544 рублей за литр, с долей этилового спирта до 9% включительно увеличились на 4,07% — до 435 рублей за литр. Для пива и пивных напитков с долей содержания этилового спирта от 0,5% до 8,6% размер ставок вырос на 4,76% — до 22 рубля за литр.

«Полный перенос повышения акциза в розничную цену алкоголя при прочих равных условиях приведет к росту средних цен на пиво на 0,8%, вино — на 3,5%, крепкие алкогольные напитки — на 1,2%», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа ЦБ.

Также с 1 января увеличились акцизы на бензин, дизельное топливо, сигареты и легковые автомобили. По прогнозу Центробанка, цены на сигареты вырастут на 1,4%, на бензин — на 0,7%, на дизельное топливо — на 0,5%. Стоимость автомобилей в среднем подрастет на 0,2%.