В России осенью предлагают возобновить внеплановые проверки ФТС
При этом, как отмечает газета «Коммерсант», плановые проверки в ведомстве предлагают возобновить только со следующего года.
Возможность проведения внеплановых выездных проверок позволит скоординировать деятельность таможенной и налоговой службы. При этом налоговые проверки проводятся уже с июля.
Авторы документа считают, что поэтапное возобновление проверок должно «оптимизировать нагрузку на бизнес». Однако сами предприниматели рассчитывали на их возобновление только к концу года.
В свою очередь Минпромторг намерен сделать мягче условия доступа бизнеса к субсидиям экспортного национального проекта в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Однако на сегодня эта мера поддержки в полную силу не заработала.
Эти послабления призваны расширить пул потенциальных поставщиков продукции на внешние рынки: на 2021 год финансирование корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) — ключевого инструмента нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — превышает нынешнее в девять раз.