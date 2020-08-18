В России осенью предлагают возобновить внеплановые проверки ФТС

Минфин планирует с 1 сентября возобновить внеплановые выездные таможенные проверки бизнеса. Это вернет снятую на время пандемии коронавируса нагрузку на импортеров.

При этом, как отмечает газета «Коммерсант», плановые проверки в ведомстве предлагают возобновить только со следующего года.

Возможность проведения внеплановых выездных проверок позволит скоординировать деятельность таможенной и налоговой службы. При этом налоговые проверки проводятся уже с июля.

Авторы документа считают, что поэтапное возобновление проверок должно «оптимизировать нагрузку на бизнес». Однако сами предприниматели рассчитывали на их возобновление только к концу года.

В свою очередь Минпромторг намерен сделать мягче условия доступа бизнеса к субсидиям экспортного национального проекта в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Однако на сегодня эта мера поддержки в полную силу не заработала.

Эти послабления призваны расширить пул потенциальных поставщиков продукции на внешние рынки: на 2021 год финансирование корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) — ключевого инструмента нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — превышает нынешнее в девять раз.