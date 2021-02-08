Злостных неплательщиков кредитов стало больше в России на 2,4 млн

В 2020 году судебные приставы рассмотрели 12,9 миллиона дел о взыскании долгов по кредитам. За год количество злостных неплательщиков выросло на 2,4 миллиона, а сумма долгов достигла 2,7 миллиарда рублей.

Всего в 2020 году судебным приставам попали 12,9 миллиона исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ФССП. В 2019 году таких дел было на 2,4 миллиона меньше. При этом сумма долгов увеличилась за год с 2,6 до 2,7 миллиарда рублей.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев пояснил, что рост числа исполнительных производств произошел за счет тех, кто еще в 2019 году перестал выплачивать кредиты. Кредиторы стали чаще прибегать к судебным взысканиям, а также сами россияне начали настаивать на этом. По словам Мехтиева, клиенты ошибочно рассчитывали, что от долгов их избавит Фемида (древнегреческая богиня правосудия — прим.ред.).

По данным Центробанка, по потребительским кредитам доля просрочки более трех месяцев увеличилась с 7,5 до 9%. Такой рост регулятор назвал не критичным. Предотвратить более серьезные последствия удалось с помощью мер поддержки россиян. С конца марта банки реструктурировали кредиты на сумму порядка 6,8 триллионов рублей.