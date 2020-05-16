В России к августу может закрыться порядка миллиона малых и средних компаний

В России около миллиона представителей малого и среднего предпринимательства могут прекратить свою деятельность уже до августа 2020 года.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогнозы бизнес-объединений «Опора России», ТПП и «Деловая Россия».

Рекордный уход с рынка будет связан с беспрецедентным кризисом, с которым столкнулись малые предприниматели. В последние месяцы мировой экономический спад наложился на эпидемический кризис.

Наиболее пострадавшими окажется сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, непродовольственный ритейл. Кроме того, как полагают эксперты, число занятых в этих отраслях людей также сильно упадет — на 2–3 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин ранее уже объявил меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Среди них — отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам, возможность получить льготный заем на зарплату сотрудникам под 0%, безвозмездную субсидию в размере МРОТа на компенсацию работникам и другие меры.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что даже при самых благоприятных обстоятельствах мировая экономика не восстановится окончательно до 2022 года.