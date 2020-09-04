В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

Правительство намерено ввести запрет на понижение прожиточного минимума в российских регионах. Это поможет застраховать граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ.

Эту информацию газете «Известия» подтвердили два источника, близкие к кабмину страны.

Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчетам будет меньше, чем ставка, которая была установлена в предыдущем году. При этом обсуждаются корректировки в методике расчетов. В частности, предлагается соотносить величину федерального прожиточного минимума с медианной зарплатой в каждом регионе.

Такая инициатива сможет застраховать граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ. Но, как считают эксперты, это все рано не поможет победить бедность или значительно улучшить качество жизни жителей страны.

Прожиточный минимум — это социально ориентированный экономический показатель. Он предназначен для оценки уровня жизни населения и разработки и реализации соцпрограмм. Прожиточный минимум в каждом регионе свой. Размер общероссийского прожиточного минимума определяется кабмином. На сегодня для трудоспособного населения он равен 12 392 рублям.