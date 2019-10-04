  • В регионах увеличили финансирование нацпроекта «Образование»

    04 октября 2019, 05:17

    Валерия Шафирко

    Расходы консолидированных бюджетов российских регионов на образование растут — за прошлый год они увеличились на 11%. При этом дороже всего национальный проект обходится регионам с низким бюджетом и суровыми условиями жизни, как на Камчатке, Чукотке, в ЯНАО и Якутии. Об этом сообщила газета «Известия».

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    Дешевле всего образование обходится Кабардино-Балкарии и Ставропольскому краю. Это следует из исследования аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», указано в материале.

    «Чем регион беднее, тем выше доля расходов на образование и медицину, поскольку небольшой бюджет уходит в основном на их финансирование», — объяснила директор региональной программы Института социальной политики Наталья Зубаревич.

    На реализацию нацпроекта только в 2019 году из федерального бюджета выделено почти 106 миллиардов рублей. Всего же запланировано более 780 миллиардов рублей до 2024 года, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

    В ведомстве уточнили, что, как предполагается, большая часть этих средств будет потрачена на создание инфраструктуры, в том числе строительство школ.