В регионах увеличили финансирование нацпроекта «Образование»

Повышение квалификации учителей в МО Подробнее

Дешевле всего образование обходится Кабардино-Балкарии и Ставропольскому краю. Это следует из исследования аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», указано в материале.

«Чем регион беднее, тем выше доля расходов на образование и медицину, поскольку небольшой бюджет уходит в основном на их финансирование», — объяснила директор региональной программы Института социальной политики Наталья Зубаревич.

На реализацию нацпроекта только в 2019 году из федерального бюджета выделено почти 106 миллиардов рублей. Всего же запланировано более 780 миллиардов рублей до 2024 года, рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

В ведомстве уточнили, что, как предполагается, большая часть этих средств будет потрачена на создание инфраструктуры, в том числе строительство школ.