Субсидии Крыму и повышение зарплат прокурорам. СМИ узнали о поправках в проект бюджета

Сотрудникам двух федеральных ведомств с октября следующего года начнут повышать зарплаты и премии. Общая сумма индексации за три года составит 5,7%. При этом остальным государственным служащим в следующем году выплаты повышать не будут.

Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, без этой оптимизации нельзя сбалансировать бюджетную политику. Однако прокуратура и СК находятся в подчинении аппарата правительства, поэтому на них решение министерства не распространяется.

«По сути, это доплата за службу на передовой во время коронавируса», — не исключил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Целевые дотации получат Крым и Севастополь на сумму в 22 миллиарда рублей. При этом ранее сократили программу развития полуострова, сохранив в бюджете восемь миллиардов рублей.

Руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов связал получение денег на решение проблем с водоснабжением российского региона.

Еще одна поправка предлагает увеличить расходы на образование. Речь идет о дополнительном выделении 143 миллиардах рублей за три года, направленные на создание новых мест в школах.

Общее количество поправок в бюджет на будущий год предусматривает перераспределение 1,5 миллиардов рублей, 0,9 миллиарда в 2022 году, и один триллион рублей в 2023 году. Об этом говорил министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что в основном это касается выполнения национальных проектов.

В пресс-службе Минфина заявили, что итоговые решения по поправкам в бюджет депутаты примут во втором чтении на пленарном заседании.