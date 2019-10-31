В Подмосковье выросли зарплаты и число рабочих мест

За прошедшие месяцы экономика Московской области показала заметный прирост на 12,1% за счет объема промышленного производства. Следствием этого стало увеличение размера зарплат и рост количества рабочих мест.

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Например, размер среднего жалованья в первом полугодии 2019 года составил 54,2 тысячи рублей. Это на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года средняя зарплата поднимется до 56,1 тысячи рублей.

Кроме того, за первые шесть месяцев этого года было создано 36,5 тысячи новых рабочих мест. К концу отчетного периода эта цифра может увеличиться до 56 тысяч.

На занятость населения влияют не только положительные прогнозы российских и зарубежных рейтинговых агентств. Определенную роль сыграл запущенный правительством Московской области проект «Точки\территории роста». Его участники предоставляют экспертам собственные экономические проекты, из которых отбираются самые перспективные и объемные в смысле доходов в бюджет.

В 2018 году из 53 соискателей отобрали восемь проектов, рассчитанных на реализацию в течение пяти лет. В результате появятся 32,3 тысячи рабочих мест. На конкурс 2019 года уже подано 45 заявок. Отбор продолжается. В текущем году будут также запущены «точки роста» для депрессивных территорий.