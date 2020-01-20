Запретить комиссию за оплату ЖКХ. В парламенте обеими руками за

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев указал, что данный законопроект «очень своевременный и полезный».

«Он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета», — передает его слова телеканал RT.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков также поддержал инициативу.

«Не секрет, что у средней российской семьи платеж за ЖКХ — довольно весомая часть. Поэтому, если есть возможность весомую часть сделать меньше, такое решение нужно поддержать. Комиссия банка — это лишь стоимость услуги по переводу денег из одного кармана в другой. Я не думаю, что она столь высока и столь значима для практически любого банка, поэтому лишний инструмент поддержки наших граждан может существовать», — подчеркнул Широков.

Положительно отреагировал на проект и председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. По его мнению, единственной проблемой является неопределенность способа компенсации банкам за работу.

«Понятно, что комиссию они берут за осуществление функций. Ответы на эти вопросы будут даны в ходе обсуждения проекта закона, но то, что они направлены на поддержание доходной базы населения — это приятно», — заявил политик.

Идея отменить банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ принадлежит главе фракции «Единой России» Сергею Неверову, пообещавшему внести проект на рассмотрение до конца февраля.