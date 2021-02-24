Инвесторы сравнили вложения в ОФЗ и недвижимость

Вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) и недвижимость являются достаточно надежным инструментом для мелких инвесторов. Однако и выручка в этом случае ненамного превысит доход от депозитов.

ОФЗ торгуются на бирже. Это «безрисковые ценные бумаги», которые выпускает министерство финансов России, пояснил «Известиям» финансовый эксперт Ян Марчинский. Актив можно быстро продать с сохранением накопленных процентов. В отличие от банка, где при досрочном закрытии депозита проценты сгорают.

Россияне могут купить ОФЗ через банк-посредник либо напрямую, зарегистрировавшись на бирже в статусе частного инвестора.

Самыми надежными облигациями на российском рынке аналитики назвали ОФЗ с погашением через один-два года. Однако и доходность у них невелика — менее 5% годовых.

Выпускаются также облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), их еще называют «народными». Однако для получения повышенной доходности эти бумаги нужно держать несколько лет. А при их продаже раньше срока теряются накопленные проценты.

Более выгодным может быть вложение в недвижимость, считает основатель SimpleEstate Никита Корниенко.

По его словам, при высокой инфляции цена на недвижимость «неизбежно возрастет и хотя бы частично покроет обесценивание денег».