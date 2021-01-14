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    14 января 2021, 02:31

    Съемное жилье внесут в налоговую базу

    Кирилл Фролов

    Минстрой готовит законопроект о регулировании рынка частного съемного жилья. Документ «направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости», заявили «Известиям» в госкорпорации «Дом.РФ».
    Съемное жилье внесут в налоговую базу

    Проект закона внесут в течение 2021 года. Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил изданию, что в рамках инициативы планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

    По словам замминистра, цифровизация рынка аренды повысит его прозрачность и позволит властям вести учет «для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий».

    Платформа будет интегрирована с системами налоговой службы. Это поможет вывести этот рынок из серой зоны и приведет к росту налоговых поступлений, указал Стасишин.

    Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский оценил объем серого рынка съемного жилья в 80-90%. Это не только упущенные налоги, но и потенциальный криминал. В таких квартирах могут проживать нелегальные мигранты и преступники, предупреждает специалист.

    Аренда жилья регулируется главой 35 Гражданского кодекса о найме жилых помещений, а также Жилищным и Налоговым кодексами. Доход физических лиц от аренды имущества облагается налогом по ставке 13%.