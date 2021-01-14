Съемное жилье внесут в налоговую базу

Проект закона внесут в течение 2021 года. Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил изданию, что в рамках инициативы планируется запуск информационной системы учета договоров найма жилья.

По словам замминистра, цифровизация рынка аренды повысит его прозрачность и позволит властям вести учет «для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий».

Платформа будет интегрирована с системами налоговой службы. Это поможет вывести этот рынок из серой зоны и приведет к росту налоговых поступлений, указал Стасишин.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский оценил объем серого рынка съемного жилья в 80-90%. Это не только упущенные налоги, но и потенциальный криминал. В таких квартирах могут проживать нелегальные мигранты и преступники, предупреждает специалист.

Аренда жилья регулируется главой 35 Гражданского кодекса о найме жилых помещений, а также Жилищным и Налоговым кодексами. Доход физических лиц от аренды имущества облагается налогом по ставке 13%.