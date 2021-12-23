В «МКБ Инвестиции» рассказали о правилах составления портфеля на фондовом рынке

Многие россияне хотели бы научиться разбираться в инвестициях, чтобы получать пассивный доход. Но это кажется сложным. Непонятно, как начать, не имея большого счета в банке. Однако начинать можно и с небольшой суммы. Главное — правильно составить инвестиционный портфель.

Профессионалы рекомендуют диверсифицировать его, то есть наполнять акциями, облигациями, золотом и паевыми инвестиционными фондами. Это подходит и опытным инвесторам, и новичкам на фондовом рынке.

При покупке акций человек становится совладельцем компании. Вкладывая деньги в облигации, он дает взаймы. Компания должна вернуть сумму в конце определенного срока и регулярно платить процент за использование средств. Для тех, кто планирует начать с небольших вложений и лишь изучает фондовый рынок, есть паевые инвестиционные фонды.

Выбор платформы для инвестиций

При выборе платформы для инвестиций важно учитывать рейтинг брокера. В число пяти ведущих операторов Московской биржи входит брокерская компания «МКБ Инвестиции». Она обслуживает более 45 тысяч клиентов. По итогам третьего квартала этого года суммарные активы под ее управлением превысили 24 миллиарда рублей.

«Мы не только даем аналитическую поддержку клиенту, мы и в рамках приложения даем определенные идеи, показываем подборки, чтобы человек, который пришел на рынок и увидел сотни тысяч инструментов, мог сориентироваться и понять», — рассказал руководитель компании Максим Малетин.

Сейчас на волне находятся быстрорастущие компании, которые занимаются цифровым здравоохранением, робохирургией и киберспортом. Акции подобных компаний собраны в фонде «МКБ Лига Чемпионов». Он подойдет вкладчикам, которые задумываются о существенном росте своего капитала в долгосрочной перспективе, на горизонте трех-пяти лет, и готовы инвестировать в новые прогрессивные идеи.

Диверсификация портфеля

Важно понимать, что акции могут колебаться — расти, потом падать. Чаще всего предсказать итог невозможно. Поэтому эксперты настаивают на других корзинах с облигациями и фондами.

Капитал лучше разделить и диверсифицировать свой портфель. Это даст подстраховку. Когда цена одного сегмента будет снижаться, другой начнет расти. В итоге на дальнем горизонте все это суммарно даст доход. Главное помнить, что такие колебания могут быть временными, поэтому не стоит резко продавать составляющие портфеля. В таких случаях стоит обратиться за консультацией к профессионалу.

«За чуть более высокую комиссию частный инвестор общается с профессионалом, который вникает и понимает финансовые цели и задачи клиента, помогает ему сделать правильный выбор, дает ему правильные рекомендации и поддерживает его в управлении своим портфелем», — отметил Милетин.

Получить поддержку можно лично или в приложении «МКБ Инвестиции», там во вкладке «Портфель» есть разделы «Акции», «Облигации», «Фонды». Нажимая на интересующий раздел, можно увидеть все доступные позиции. Тут же появилась новая вкладка «Идеи» и подборка ETF — это фонды, которые могут сыграть защитную роль в периоды повышенной изменчивости на рынках акций. Помимо этого, специалисты «МКБ Инвестиции» регулярно проводят вебинары для будущих инвесторов.