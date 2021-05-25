В Минфине заявили о восстановлении экономики по «радужной траектории»

Российская экономика набирает обороты и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Об этом сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

По его словам, этот процесс идет по даже более радужной траектории, чем прогнозы правительства, сообщило РИА «Новости».

По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более радужной траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства Владимир Колычев замглавы Минфина.

В качестве подтверждения своих слов он обратил внимание на активный рост несырьевых доходов. Сейчас этот показатель даже перешагнул планку 2019 года. Замглавы Минфина отметил также рост основных налогов в реальном выражении на 5-10% ежегодно.

«Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — перечислил он.

Это, как пояснил Колычев, свидетельствует о сильном восстановлении экономики.

«Есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает», — заключил он.

О начале восстановления экономики РФ в марте заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, своевременные меры дали возможность преодолеть этот спад в экономике и выйти на восстановление.