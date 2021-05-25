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    25 мая 2021, 12:05

    В Минфине заявили о восстановлении экономики по «радужной траектории»

    Ольга Назаркина

    Российская экономика набирает обороты и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Об этом сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

    В Минфине заявили о восстановлении экономики по «радужной траектории»

    По его словам, этот процесс идет по даже более радужной траектории, чем прогнозы правительства, сообщило РИА «Новости».

    По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более радужной траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства

    Владимир Колычевзамглавы Минфина.

    В качестве подтверждения своих слов он обратил внимание на активный рост несырьевых доходов. Сейчас этот показатель даже перешагнул планку 2019 года. Замглавы Минфина отметил также рост основных налогов в реальном выражении на 5-10% ежегодно.

    «Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — перечислил он.

    Это, как пояснил Колычев, свидетельствует о сильном восстановлении экономики.

    «Есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает», — заключил он.

    О начале восстановления экономики РФ в марте заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, своевременные меры дали возможность преодолеть этот спад в экономике и выйти на восстановление.