В Минэнерго рассказали, когда восстановятся цены на нефть

В Минэнерго прогнозируют, что в 2021 году нефть будет стоить 45-50 долларов за баррель, «если не произойдет каких-либо форс-мажоров». Министерство считает равновесной ценой 45-55 долларов за баррель. Она позволяет вкладывать в производство, а также является достаточно низкой для мировой экономики, добавил Сорокин.

Также замминистра объяснил выход России из сделки ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефтедобычи.

«Все сценарии были просчитаны, вывод очень простой: если они подразумевают продление срезания [добычи], то рано или поздно мы все равно пришли бы к падению цены до 40 долларов и ниже — будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее», — сказал Сорокин.

Сейчас сорт Brent торгуется на лондонской бирже ICE примерно по 36 долларов за баррель, сорт WTI — ниже 33 долларов.