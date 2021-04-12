Лидером вовлечения населения в малый бизнес назван Петербург

В первую пятерку регионов с наибольшей вовлеченностью в малый и средний бизнес вошли Санкт-Петербург (24%), Новосибирская (23,9%), Калининградская (23,5%) и Нижегородская области (22%), и Москва (21,3%). На предприятиях этого формата трудятся более 20% общей численности рабочей силы.

По результатам исследование РИА «Новости» можно сделать вывод, что в целом по стране на предприятиях малого и среднего бизнеса работает 15,1% или 11,3 миллиона человек. Вероятно, из-за пандемии и последовавших ограничений, по сравнению с прошлым голом их численность уменьшилась на 4%. Показатели разных регионов очень неоднородны — от 1,7% до 24% от общего числа рабочей силы.

В частности, весьма незначительная часть жителей сырьевых регионов занята в малом бизнесе. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Якутия и другие регионы. Большинство граждан заняты там в добывающем секторе, для которого характерны высокие зарплаты.

Нижнюю часть рейтинга заняли Дагестан (4,6%), Кабардино-Балкария (4,6%), Чечня (3,6%), Тува (2,8%) и Ингушетия (1,7%). В этих же регионах зафиксирована самая высокая в России безработица.

По итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 5 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов населения и увеличения инвестиций в отстающих регионах.