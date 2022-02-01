В магазинах «Пятерочка» появились терминалы для обмена мелочи на сертификаты для покупок

Торговая сеть «Пятерочка» и «Монетная компания» запустили пилотный проект по сбору монет в 10 магазинах сети в Москве и Краснодаре. Желающие могут сдать накопленную мелочь и получить на эту сумму сертификат на покупки в «Пятерочке». Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, — 1 рубль, а максимальная — 14 500 рублей.

Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев отметил, что, по данным ЦБ РФ, в России на сегодняшний день начеканено 116,9 миллиарда рублей в монете, а это порядка 69,9 миллиарда монет.

«Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и все реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», — пояснил он.

Источник фото: торговая сеть «Пятерочка»

Обменять накопленные монеты на сертификат может любой посетитель «Пятерочки». Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в проекте.

«Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентным сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, просто предъявив его на кассе при оплате покупки», — рассказали представители торговой сети.

При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление осуществляется до рубля в меньшую сторону. Полученный сертификат действует в течение 12 месяцев с момента получения. Использовать его можно только один раз. Его обладатель может погасить им до 100% от суммы покупки. Но есть исключения. Им нельзя будет расплатиться за алкогольную или табачную продукцию.

В «Пятерочке» также обратили внимание, что при использовании сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не получится использовать. То есть цены на товары, которые участвуют в промоакциях по «Выручай-карте», действовать не будут.

В Москве в пилотном проекте участвуют магазины, расположенные на Старобитцевской улице, 21, корпус 2, улице Маршала Савицкого, 6А, 1-й Мелитопольской улице, 2А, Южнобутовской улице, 81, Суздальской улице, 32/1.