Спрос на автокредиты вырос в Курганской области

Количество оформленных в 2021 году автокредитов выросло на 58% по сравнению с тем же периодом в 2020 году в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро.

Всего за этот год было оформлено 416 тысяч автокредитов. Это не только более, чем в два раза превысило показатели предыдущего года, но и на 29% превысило показатели 2019 года.

«Выдачи, как в количественном выражении, так и по объему, превосходят не только слабые (из-за локдауна) показатели прошлого года, но и рекордные показатели 2019 года», — рассказали в кредитном бюро.