На фоне экономического кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции активизировались нелегальные кредиторы и коллекторы. Они начали обзванивать клиентов, агрессивно продвигать свои услуги в соцсетях, предлагая деньги без справок и поручительств.

Об этом газете «Известия» сообщили в Центробанке России. В проекте ОНФ «За права заемщика» изданию рассказали, что в первом квартале 2020 года число жалоб выросло на 16%, во втором квартале их ожидается еще больше.

«Граждане в своих обращениях отмечают: нарушители закона о возврате просроченной задолженности откровенно им говорили, что действуют в нерабочее время. При этом используют „серые“ SIM-карты», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В связи с ухудшением финансового положения россиян легальные банки и микрофинансовые организации будут отказывать в оформлении кредитов, поэтому они начнут обращаться к нелегальным кредиторам. Уже сейчас в ЦБ оценивают их активность как значительную, но заметного роста числа жалоб пока не заметили.

В банке России посоветовали всегда проверять легальность предложившей кредит организации на сайте ЦБ. Следует внимательно читать договор, если кредитор предлагает деньги без справок и поручителей. Если гражданин уже был обманут, нужно собрать все подтверждающие документы и обратиться в полицию.

Так как нелегальные кредиторы зачастую используют агрессивные методы возврата долгов, в сложных ситуациях нужно обращаться в законные финансовые институты, которые помогут решить проблему цивилизованным путем.

Регулятор предложил не верить обещаниям так называемых «раздолжнителей», которые предлагают за плату разобраться с кредитом.

Ранее в ЦБ перечислили самые популярные схемы обмана россиян во время пандемии.