Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в кризис — Центробанк
Об этом газете «Известия» сообщили в Центробанке России. В проекте ОНФ «За права заемщика» изданию рассказали, что в первом квартале 2020 года число жалоб выросло на 16%, во втором квартале их ожидается еще больше.
«Граждане в своих обращениях отмечают: нарушители закона о возврате просроченной задолженности откровенно им говорили, что действуют в нерабочее время. При этом используют „серые“ SIM-карты», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
В связи с ухудшением финансового положения россиян легальные банки и микрофинансовые организации будут отказывать в оформлении кредитов, поэтому они начнут обращаться к нелегальным кредиторам. Уже сейчас в ЦБ оценивают их активность как значительную, но заметного роста числа жалоб пока не заметили.
В банке России посоветовали всегда проверять легальность предложившей кредит организации на сайте ЦБ. Следует внимательно читать договор, если кредитор предлагает деньги без справок и поручителей. Если гражданин уже был обманут, нужно собрать все подтверждающие документы и обратиться в полицию.
Так как нелегальные кредиторы зачастую используют агрессивные методы возврата долгов, в сложных ситуациях нужно обращаться в законные финансовые институты, которые помогут решить проблему цивилизованным путем.
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