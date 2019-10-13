В Киеве не нашли средств на восстановление Донбасса

Глава МИД Украины пообещал «дожать» Россию в Донбассе Подробнее

По его словам, на готовящихся переговорах в нормандском формате украинской делегации «не скажут: „Всё, забирайте Донбасс“».

Переговоры, считает политик, будут длительными.

«Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать», — добавил глава фракции.

Арахамия подчеркнул, что средства на восстановление Донбасса невозможно будет получить без контроля над этим регионом.

«Вопрос о финансировании правильный, но преждевременный. Когда вернем контроль над территориями, тогда и надо будет искать источники финансирования», — сказал политик.

Он оценил затраты на реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий в «десятки миллиардов» долларов.

Этим летом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на восстановление Донецкой и Луганской областей потребуется более 300 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов). Он также сообщил о переговорах с иностранными инвесторами о вложениях в инфраструктуру Донбасса.

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1 октября участники трехсторонней контактной группы утвердили «формулу Штайнмайера», которая определяет поэтапную интеграцию Донецка и Луганска согласно Минским договоренностям. Формула предполагает закрепление за Донбассом особого статуса, проведение местных выборов в ДНР и ЛНР, после признания которых со стороны ОБСЕ закон об особом статусе Донецка и Луганска начнет действовать на постоянной основе.