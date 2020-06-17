    17 июня 2020, 02:54

    Банк может забрать вклад клиента себе. В каких случаях?

    Наталья Жуковская

    Юристы объяснили, что банк может претендовать на вклад клиента в нескольких случаях. Кроме того, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке.
    Банк может забрать вклад клиента себе. В каких случаях?

    Как рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева, основными причинами удержания банком средств клиента со вклада являются:

    1. Вкладчик забыл про свои деньги.
    2. Вкладчик погиб и у него нет наследников, либо наследники не знают о вкладе.
    3. На счете слишком мало денег и издержки на получение суммы больше этого остатка.
    4. Если в течение года было два и более отказов в выполнении распоряжений клиента об операциях по счету, в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    «Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — объясняет эксперт.

    Однако, если банк принял решение расторгнуть договор с клиентом, последнему приходит уведомление о том, что нужно забрать остаток со счета. У человека есть 60 дней, чтобы прийти в банк и получить свои деньги. Если же он не явится или не отправит банку реквизиты счета, куда нужно перевести средства, деньги переводят на специальный счет в Банке России, подвела итог Мякишева.

    Ранее стало известно, что средняя ставка по рублевым вкладам в российских банках снизилась до минимальных значений за всю историю. Эксперты считают, что все дело в низкой кредитной активности россиян и снижении ключевой ставки Центробанка России.