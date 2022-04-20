В Госдуме сочли разумным расширить кредитные каникулы

Кредитные каникулы в России необходимо расширить. В Госдуме назвали меру эффективной и востребованной у населения, но условия предоставления отсрочки не позволяют многим россиянам ею воспользоваться.

Инициативу по расширению кредитных каникул в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину изложила зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Депутат предложила определять максимальный лимит по кредиту, дающий право на приостановление выплат, не по изначальной сумме, а по остатку на момент подачи заявления. Также следует увеличить лимиты по ипотеке, которые позволяют обратиться в банк за отсрочкой.

Закредитованность населения за последние несколько лет значительно выросла, поэтому кредитные каникулы хорошо себя зарекомендовали. Кабмин решил вернуть их в условиях внешнеполитического давления на Россию, подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Льготный период распространяется на кредиты, взятые до 1 марта 2022 года. Заемщик может обратиться в банк за предоставлением отсрочки платежей до 30 сентября 2022 года.

Однако воспользоваться льготным периодом могут не все. Помимо основного условия — падение доходов на 30% — существует ряд препятствий. Максимальные лимиты займов, по которым россияне могут получить отсрочку, не корректны, их следует увеличить, указала Разворотнева. Проблемы возникают и в ипотечном, и в автомобильном кредитовании.

«Достаточно большая часть граждан из тех, кто брал различные кредиты в 2020 и 2021 годах, не смогут воспользоваться кредитными каникулами из-за установленных лимитов. При этом именно в 2021 году было выдано рекордное количество ипотечных кредитов», — пояснила депутат.