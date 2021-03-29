В Госдуме разъяснили идею об ограничении по кредитам в России

В Госдуме опровергли информацию, что готовится закон, вводящий лимиты на количество кредитов россиянам. Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «360», что ограничение будут действовать только для банков.

Он пояснил, что согласно новому законопроекту, ЦБ будет наделен правом ограничить кредитным учреждениям, которые имеют большой объем рискованных займов, ограничить возможность продолжать выдавать необеспеченные кредиты.

«С одной стороны законопроект нужен, чтобы не увеличивать закредитованность граждан, а с другой, чтобы не создавать проблему устойчивости банков», — сказал он.

Он подчеркнул, что законопроект направлен на снижение аппетита к риску банков.

«Например, у банка много кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Если у них доля кредитов в портфеле 80% сверхзакредитованных граждан, то для таких банков, чтобы они не вели дальше такую же рискованную политику, будет ограничено количество выдачи обеспеченных кредитов», — сказал Аксаков.

Ранее средние ставки по кредитам в России к концу года могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт. Причиной этому аналитики назвали ускоренный переход к нейтральной монетарной политике.