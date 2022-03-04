В Госдуме в первом чтении приняли закон о кредитных каникулах для россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повторных кредитных каникулах для граждан и МСП. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь граждане России до 30 сентября 2022 года смогут обратиться в банки и микрофинансовые организации (МФО) для отсрочки по взятому займу или кредиту. При этом у правительства будет возможность при необходимости продлить этот срок.

Кредитные каникулы — это льготный период, во время которого заемщик может не делать платежи или вносить ежемесячно меньшую сумму по займу. Все это происходит без негативных последствий для кредитной истории и штрафных санкций от банков.

Подобную меру уже одобряли российские власти. Это произошло во время начала эпидемии коронавируса в России.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков пояснил, что каждый банк будет сам устанавливать процедуру оформления кредитных каникул.

Представители банков считают, что спрос российских физических лиц на реструктуризацию кредитов, а также на кредитные каникулы в этом году вряд ли будет ниже, чем в период эпидемии коронавируса.