В Госдуме оценили вероятность введения в России и Белоруссии единой валюты

Россия и Белоруссия готовы ввести единую валюту на территории Союзного государства. Этот шаг потребует серьезных изменений, в том числе на уровне конституций. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

«Введение той же валюты единой или тем более парламента — они требуют, конечно, серьезных изменений, в том числе и конституционных. <…> Хотя по единой валюте — вполне может быть, потому что проработка глубокая велась и в том числе по созданию эмиссионного центра», — заявил Калашников.

По мнению депутата, Белоруссия на это согласна. Калашников добавил, что единую валюту могут ввести после визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву, который состоится в ближайшие две недели.

Лукашенко допустил единую валюту на территории Союзного государства еще в начале апреля 2020 года. Он заявил, что она должна быть нейтральной. По его словам, это будет не белорусский и не российский рубль.