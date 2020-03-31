В Госдуме объяснили, как будет взиматься налог на проценты по вкладам

25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Он предложил ряд мер, которые помогут стабилизировать сложную обстановку. В их числе было предложение обложить НДФЛ в стандартном размере 13% все доходы с банковских вкладов и инвестиций в бумаги свыше миллиона рублей.

В Госдуме начали готовить законопроект и уточнили порядок уплаты подоходного налога в этом случае. При действующей ключевой ставке в 6% налогом не будут облагать доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год. По словам Путина, это решение коснется около 1% вкладчиков.

Во время своего телевизионного выступления Путин определил еще одну меру борьбы с распространением коронавируса. Он объявил наступившую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. По последним данным, медики в России зафиксировали 1836 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 в РФ умерли девять человек.