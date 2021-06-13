В Госдуме назвали способ снизить цены на 20%

В России нужно отменить налог на добавленную стоимость (НДС), тогда стоимость товаров упадет на 20%. С таким предложением выступала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Парламентарий назвала НДС вредным налогом. От его отмены, по ее мнению, будут только плюсы: снизятся цены, россияне смогут позволить себе больше покупок, увеличатся объемы производства.

«Представьте, что цена на любой товар [будет] на 20% ниже. Тогда, конечно, покупательная способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — сказала она в комментарии Ura.ru.

Депутат обратила внимание, что операции с НДС сложно администрировать и они очень трудозатратны. Вместе с тем Ганзя не стала отрицать, что этот налог приносит большие средства в бюджет страны.

В начале июня стало известно о возможном введении нового налога на недвижимость для россиян. Повышение может ждать тех, у кого много квартир. В Госдуме сочли это признаком состоятельности. Об инициативе рассказал первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов.