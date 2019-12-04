В Госдуме хотят запретить коллекторам взыскивать долги за коммуналку

«Любые лазейки пресечем. Полностью запретим», — сказал депутат, уточнив, что законопроект рассмотрят в весеннюю сессию.

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В июле 2019 года уже был принят закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за коммунальные услуги. Вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая тогда отмечала, что «долг продается коллекторам по заниженной стоимости, и часть суммы автоматически не поступает в качестве оплаты за потребленные услуги». Недоплаченные таким образом деньги «ложились бременем на других соседей», говорила депутат.

Однако в принятом законе речь шла лишь о продаже долговых обязательств коллекторскому агентству. У компаний остается возможность заключить агентский договор, получая фиксированный процент с возвращенных денег. Эту возможность и собираются исключить в новом законопроекте.