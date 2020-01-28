Киев пообещал денег вкладчикам разорившихся банков в Донбассе и Крыму

Положение о ликвидации банков, зарегистрированных в Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса, вступило в силу 25 января. Если банк невозможно объявить банкротом согласно украинскому закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», то фонд проведет ликвидацию согласно этому положению.

Собрав все имеющиеся активы банка, он начнет выплачивать возмещение вкладчикам. Максимальная сумма, на которую они смогут рассчитывать, — 200 тысяч гривен (510 тысяч рублей).

Чтобы получить деньги, нужно предоставить в фонд нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у банка обязательств.