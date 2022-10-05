Карты системы UnionPay российских банков перестали принимать в Чехии и Испании | 360°

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Карты системы UnionPay российских банков перестали принимать в Чехии и Испании

Чехия и Испания перестали принимать карты системы UnionPay российских банков

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В банкоматах чешского банка KB Bank не принимают карты китайской международной платежной системы UnionPay, заявили в колл-центре кредитной организации. Об этом сообщили «Известия».

В службе поддержке пояснили, что еще на прошлой неделе карты UnionPay обслуживалась. При этом специалист уточнил — карты китайской платежной системы не принимаются вне зависимости от страны их выпуска.

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В профильных Telegram-каналах также появилась информация о том, что карты UnionPay не принимают в некоторых банкоматах в Испании. Чаще всего проблемы возникали в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING с картами, выпущенными попавшими под санкции российскими кредитными организациями.

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В Euronet подтвердили, что ограничения касаются карт от банков России и Белоруссии. При этом собеседник не представил конкретный список.

Платежная система UnionPay стала популярной среди российских держателей карт после прекращения работы Visa и Mastercard в России. Ранее сообщалось, что в Финляндии банкоматы Nosto перестали принимать карты UnionPay.

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