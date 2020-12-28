Россия продлила запрет на перелеты в Великобританию
До 12 января включительно продлен срок приостановки авиасообщения России с Великобританией. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — отмечается в сообщении.
«Утро.ру» напомнило, что Россия приостановила авиасообщение с Соединенным Королевством 22 декабря из-за выявления на его территории нового штамма коронавируса. Также поступил ряд стран, входящих в Евросоюз.