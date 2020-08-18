В Банке России спрогнозировали рост нелегального кредитования

Он отметил, что рост нелегальных кредиторов увеличится в ближайшие полтора года.

«Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперед», — пояснил он.

По словам Валерия Ляха, количество нелегальных кредиторов вырастет в связи с потребностями населения и изменением процедуры регулирования.

За первые шесть месяцев этого года Центробанк выявил 625 нелегальных участников финансового рынка. Большинство из них выдавали кредиты населению. На втором месте оказались ведущие незаконную деятельность форекс-дилеры, а также организаторы финансовых пирамид.

Представитель ЦБ подчеркнул, что в этом году финансовых пирамид стало намного меньше. Сказалась пандемия, потому что организаторы схем сидели дома. Валерий Лях отметил, что большая часть подобных организаций предполагает личные контакты по схемам сетевого маркетинга. Однако риск того, что люди снова понесут средства мошенникам, сейчас очень велик. Многие хотят быстро заработать после потерь во время пандемии.