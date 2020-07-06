В банках будут принимать водительские права для переводов и обмена валюты

В департаменте финансового мониторинга Абсолют Банка уточнили изданию, что пользоваться правами вместо паспорта можно будет в следующих случаях:

— при переводе денег без открытия счета,

— при отправке и получении почтового перевода на сумму менее 15 тысяч рублей,

— а также при обмене валюты на сумму не более 100 тысяч рублей.

В Совкомбанке сообщили что расширять этот список не планируется. В ЦБ заявили, что выбор именно водительского удостоверения для идентификации граждан «обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа» и возможностью проверить права онлайн.

В начале июля несколько банков стали принимать переводы от компаний гражданам по номеру телефона. Пока сервисом пользуются для получения микрозаймов. В будущем с его помощью могут переводить страховые выплаты, деньги от продажи автомобиля или недвижимости.