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    06 июля 2020, 02:14

    В банках будут принимать водительские права для переводов и обмена валюты

    Кирилл Фролов

    Россиянам хотят разрешить использовать водительское удостоверение для получения некоторых банковских услуг. Законопроект разрабатывают Минэкономразвития, ЦБ и Росфинмониторинг, сообщили «Известиям» в Центробанке.
    В банках будут принимать водительские права для переводов и обмена валюты

    В департаменте финансового мониторинга Абсолют Банка уточнили изданию, что пользоваться правами вместо паспорта можно будет в следующих случаях:

    — при переводе денег без открытия счета,

    — при отправке и получении почтового перевода на сумму менее 15 тысяч рублей,

    — а также при обмене валюты на сумму не более 100 тысяч рублей.

    В Совкомбанке сообщили что расширять этот список не планируется. В ЦБ заявили, что выбор именно водительского удостоверения для идентификации граждан «обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа» и возможностью проверить права онлайн.

    В начале июля несколько банков стали принимать переводы от компаний гражданам по номеру телефона. Пока сервисом пользуются для получения микрозаймов. В будущем с его помощью могут переводить страховые выплаты, деньги от продажи автомобиля или недвижимости.