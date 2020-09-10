В августе россияне набрали кредитов на триллион рублей

В августе текущего года крупнейшие банки России зафиксировали существенный рост кредитования граждан по сравнению с июлем. Объем ссуд вырос примерно на треть, превысив триллион рублей. Эксперты объясняют активность россиян рефинансированием кредитов и отложенным спросом.

В издании «Коммерсант» считают, что по итогам августа суммарный итог выдач может вырасти до 1,1 триллиона рублей. По сравнению год к году увеличение может составить 30-35%. Если судить по данным FrankRG, это рекордный показатель для рынка.

Предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года — свыше 971 миллиарда рублей. Уже в июле этого года объем выдачи составил около 936 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего аналогичного показателя на 23%.

Значительную долю в кредитах занимает ипотека, в особенности, госпрограмма — 40-60%.

«Из общего объема выдач ипотеки в августе почти 53% выдач обеспечила госпрограмма льготной ипотеки», — сообщили газете в банке «ФК Открытие».

Эксперты ожидают роста ипотечной выдачи и в будущем году. «Этому способствует общий уровень снижения ипотечных ставок до исторически низких значений и реализуемая программа господдержки», — уточнили в ВТБ.

На днях заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан высказал мнение, что ставки по кредитам и ипотеке пойдут вверх только при условии падения курса рубля, что может произойти через полгода.