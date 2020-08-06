В АТМ добавят функцию переводов по номеру телефона

В этом году ВТБ сделает возможным перевод денег по номеру телефона через банкомат с помощью системы быстрых платежей (СБП). Банк намерен ввести новую функцию до конца этого года.

Как написала газета «Известия», новой возможности перевода заинтересованы еще три крупных банка, в том числе «Дом.РФ». У Сбербанка уже есть функция распознавания счета по номеру телефона, однако она работает только для переводов между счетами этого банка.

Клиент ВТБ должен будет только указать номер телефона в устройстве самообслуживания, а система сама определит, какому банку принадлежит счет получателя. Пользователю останется выбрать кредитную организацию и ввести нужную сумму.

При этом банки предоставят доступ к сервисам СБП как через мобильное приложение, и интернет-банк, так и через банкоматы. В ВТБ отметили, что россиянам привычнее переводить средства по мобильному номеру, который короче 16-значного номера карты.