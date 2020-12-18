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    18 декабря 2020, 00:05

    В 60% случаев россияне не понимают сложные финпродукты, проданные банком

    Анатолий Минкин

    Российские банки часто продают сложные финансовые продукты неопытным инвесторам из числа физических лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.
    В 60% случаев россияне не понимают сложные финпродукты, проданные банком

    Регулятор рассказал, что в ходе проведенного мониторинга работы финансовых учреждений выяснил, что количество сделок, когда неопытному инвестору продают сложные продукты достигает 60% от общего числа заключенных договоров.

    В частности, клиентам предлагали открыть комбинированные банковские вклады и вложить деньги во внебиржевые финансовые инструменты. Такая практика признана недобросовестной.

    Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией отказаться от подобной практики хотя бы на год. До введения тестирования для граждан на понимание работы рынков.

    Регулятор отметил, что продолжит отслеживать подобные практики через свои полномочия.