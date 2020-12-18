В 60% случаев россияне не понимают сложные финпродукты, проданные банком

Регулятор рассказал, что в ходе проведенного мониторинга работы финансовых учреждений выяснил, что количество сделок, когда неопытному инвестору продают сложные продукты достигает 60% от общего числа заключенных договоров.

В частности, клиентам предлагали открыть комбинированные банковские вклады и вложить деньги во внебиржевые финансовые инструменты. Такая практика признана недобросовестной.

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией отказаться от подобной практики хотя бы на год. До введения тестирования для граждан на понимание работы рынков.

Регулятор отметил, что продолжит отслеживать подобные практики через свои полномочия.