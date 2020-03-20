Малый бизнес отказался от инвестиций в 2020 году

Больше половины предпринимателей из малого бизнеса отказались от инвестиций в 2020 году. Причинами назвали неблагоприятные экономические условия, низкую доходность и снижение спроса на продукцию.

Как пишут «Известия», 54% малых и средних предприятий не планируют инвестировать в 2020 году. Это на 5% больше, чем в прошлом. 47% отказались вкладывать деньги из-за экономических условий, а треть опрошенным помешала низкая доходность бизнеса. При этом, 25% отметило, что довольны масштабом своего бизнеса и необходимости в инвестициях нет.

Для 46% предпринимателей, которые будут вкладываться в бизнес, главными драйверами стали привлечение новых клиентов и укрепление позиций на рынке. Чтобы достичь целей, бизнес в первую очередь собирается вкладывать в закупку и обновление оборудования, техники и транспорта.

Источником финансирования бизнесмены чаще всего называли средства компании (52%) и личные деньги собственников бизнеса (49%), а также банковские кредиты (20%). Только 7% респондентов рассматривают государственные субсидии.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что последствия от пандемии коронавируса скажутся на российской экономике больше, чем обвал цен на нефтяном рынке.