Микрофинансирование в два раза опередит банковское кредитование в 2019 году

По итогам 2019 года темпы роста кредитования в сфере микрофинансов замедлятся, однако они будут вдвое опережать банковское кредитование. Об этом говорится в ренкинге компаний микрофинансового сектора по итогам деятельности в III квартале 2019 года. Он был подготовлен Национальным рейтинговым агентством (НРА).

«Вслед за банковской системой, где темпы кредитования населения постепенно замедляются, мы прогнозируем замедление темпов роста выдачи и объемов займов МФО по итогам 2019 года», — приводит ТАСС выдержку из опубликованного материала. По данным ренкинга, рост сегмента микрофинансирования в текущем году может составить порядка 27-30%, сохранив при этом опережающую примерно в два раза динамику относительно банковского сегмента кредитования физлиц.

Аналитики также ожидают, что лидеры рынка и дальше будут наращивать свое присутствие, а также клиентскую базу, ведь у них, по мнению экспертов, есть отлаженные системы оценки потенциальных заемщиков и опыт управления рисками.

Как один из способов снижения операционных расходов авторы ренкинга отмечают именно тенденцию роста онлайн-займов в сегменте микрофинансирования.

Как утверждают финансовые аналитики, граждане России начали активно брать микрозаймы, чтобы накрыть новогодний стол и развлечься в праздники. При этом отмечается, что такая же тенденция наблюдалась и в 2018 году.