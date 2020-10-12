Минтруд оценил индексацию работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Сейчас прорабатываются все возможные варианты увеличения размера выплат работающим пенсионерам. Эксперты считают, что для восстановления социальной справедливости нужны дополнительные средства в размере 200 миллиардов рублей.

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минттруда.

Пенсии работающих пенсионеров перестали индексировать с 2016-го года. За эти годы не раз предлагали возобновить индексацию, однако они так и не получали достаточной поддержки. До прошлой недели — после встречи Владимира Путина с главами политических фракций в Госдуме президент поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации.

Основание для требование индексации у работающих пенсионеров появилось за счет принятия поправок в Конституцию. Там сказано, что в стране должен проводиться ежегодный пересчет пенсий — вне зависимости от того, работает человек, который ее получает или нет.

Политолог Дмитрий Фетисов уверен, что у возобновления индексации есть большие шансы.

«Это уменьшит социальное напряжение, будет актуально в связи с грядущими выборами в Госдуму, а также повысит статус поправок в основной закон. Однако все упирается в дополнительные расходы бюджета. Думаю, Минфину будет поручено изыскать средства на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам», — рассказал он.

«Эксперт РА» оценил, что для возобновления этой индексации потребуется около 200 миллиардов рублей ежегодно в виде трансфертов в бюджет ПФР. По мнению Фетисова, это не слишком большая сумма для бюджета страны. Однако сейчас важно, что будет с экономической ситуацией в стране, особенно в период пандемии.