Объем дополнительной господдержки в пандемию оценен в 10-12 трлн рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин упрекнул экономическое ведомство в том, что прогноз не учитывает затяжной пандемии коронавируса. По его словам, она повлияет на российскую экономику и потребует дополнительного пакета помощи правительства.

Специально для издания эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) подготовили обновленный макропрогноз, который учитывает распространение коронавируса.

Этот макропрогноз предполагает общий объем поддержки в размере 10–12 триллионов рублей. В счетной палате изданию сообщили, что дополнительные средства можно взять в ФНБ. Риски пандемии учтены в альтернативных сценариях, которые будут пересмотрены в ноябре 2020 года, рассказали в Центробанке.

Из федерального бюджета выделят дополнительные средства для выплат на детей от трех до семи лет. В Подмосковье направят более 314 миллионов рублей. Дополнительные средства выделили, потому что возросло количество детей, чьи родители имеют право на выплаты.