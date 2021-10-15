Антимонопольное законодательство ужесточат в России

Федеральная антимонопольная служба решила ужесточить наказания для бизнесменов-нарушителей. Если компании решат игнорировать законы службы, то штрафы могут быть до 1/50 от выручки в год. С поправками в КоАП ознакомилась газета «Известия».

ФАС приготовилась запустить обновленный список поправок в законы. Сейчас компании, которые не выполнили предписания властей в срок, будут оштрафованы в размере до 500 тысяч рублей. Наказание может коснуться любителей злоупотребить доминирующей позицией на рынке, ограничить свободную конкуренцию и других подобных действий. Теперь же ФАС решила удвоить штрафы, но они не могут превысить 1/50 от всей выручки от продаж за год, в который произошло нарушение.

Эксперты разошлись во мнениях относительно этого нововведения. Так, например, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов посчитал, что меры весьма хороши — потому что для торговли и рынка в целом очень важно разнообразие, и только здоровая конкуренция может ее создать.

Но есть и несогласные. Пресс-секретарь компании Tele2 Дарья Колесникова назвала меры избыточными. Она решила, что действующих законов вполне достаточно.