СМИ: российский кабмин разрешил увеличить госдолг

В тексте документа 24% ВВП указан в качестве предельного увеличения государственного долга. В бюджете на ближайшие три года представлены другие предельные цифры: 20,3% 23,5 триллиона рублей, 20,8% (триллионов рублей) и 21,3% (28,3 триллиона рублей).

По словам министра финансов Антона Силуанова, это самый низкий государственный долг в мире. При этом он отмечал, что эту черту лучше не переходить.

В самом Минфине в беседе изданием заявили, что государственные заимствования — это не единственный способ сокращения дефицита. Также там отметили, что уровень в 24% ВВП — это показатель, рассчитанный на период до 2036 года.

Эксперты в повышении предельного показателя ничего страшного для экономики не увидели. Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров заявил, что если следующий год мировая экономика останется под влиянием пандемии, то доходы на 2021 год окажутся ниже, заложенных в бюджете. В качестве способа балансировки правительство может увеличить объем заимствований на внешнем рынке.

Объем в 24% не опасен, но долговая нагрузка требует расхода на ее обслуживание, поэтому без особой причины увеличивать эти показатели не следует.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что достичь нового предельного показателя просто не удастся. Потенциальных покупателей российских ценных бумаг не так много. Также он отметил, что повышение показателя предельного госдолга может говорить не об увеличении заимствований. Задолженность может остаться на том же уровне, но сократится показатель ВВП. При этом если вызванный пандемией кризис закончится, то предел заимствований пересмотрят в меньшую сторону.